Prudence lors de l'utilisation de services de covoiturage, dit un coroner

Le Bureau du coroner du Québec lance un appel à la prudence lors de l'utilisation de services de covoiturage. Cette mise en garde survient à la suite du décès d'une étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa en octobre 2016.

Katy Torres était en route vers Montréal en partance de Gatineau. Le véhicule dans lequel elle prenait place était conduit par une femme rencontrée via le site de covoiturage Amigo Express.

En cours de route, la conductrice a perdu le contrôle et elle a percuté une fourgonnette circulant en sens inverse. Mme Torres est morte sur le coup.

Si les fortes pluies qui tombaient ce jour-là rendaient la conduite difficile, le coroner Jean Brochu conclut dans son rapport, complété récemment, que les freins et les roues arrière de la voiture étaient en piteux état.

Pourtant, les règles d’Amigo Express sont claires. Les conducteurs, membres du service, doivent respecter une charte de règlements. Il y est indiqué notamment qu’un conducteur doit bien entretenir son véhicule avant chaque départ. Selon M. Brochu, cette clause est difficilement applicable.

On peut avoir d’excellents conducteurs avec d’excellents véhicules, mais on peut aussi avoir n’importe qui comme conducteur et on peut avoir n’importe quoi comme véhicule.

Jean Brochu, coroner