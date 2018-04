Quoi garder et quoi jeter après une panne d'électricité?

Plus de 100 000 résidences de l'Outaouais, d'Ottawa et de l'Est ontarien ont été touchées par les pannes d'électricité dues à la pluie verglaçante lundi. Que faut-il faire avec le contenu du réfrigérateur et du congélateur lorsque les pannes se prolongent? Voici quelques réponses.

Le chiffre magique pendant les pannes : six heures. Un réfrigérateur devrait être en mesure de maintenir la température idéale pour les aliments, qui se situe entre zéro et quatre degrés Celsius pendant six heures, à condition que la porte reste fermée.

Après cette période, mieux vaut considérer un ménage parmi les aliments qui s'y trouve, selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Pour ce qui est du congélateur, s'il est rempli à pleine capacité et qu'il est en bon état, les aliments devraient demeurer congelés pendant 48 heures. S'il est rempli à moitié, le temps de congélation est divisé par deux.

Le Ministère recommande de vérifier l'état de congélation des aliments lorsque l'électricité est de retour. Le givre sur les emballages ne pose pas problème, si le centre de l'aliment est encore dur. Les items décongelés qui sont demeurés à des températures inférieures à quatre degrés Celsius peuvent être consommés immédiatement ou possiblement recongelés.

En cas de doute, il vaut mieux détruire la nourriture qui semble suspecte pour ne prendre aucun risque de toxi-infections alimentaires.