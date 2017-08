Rendre l’économie « rigolote », le pari du Musée de la Banque du Canada

Le tout nouveau Musée de la Banque du Canada, qui a ouvert ses portes le 1er juillet, s'est donné tout un défi : faire connaître le rôle de l'institution et éduquer les visiteurs sur l'économie.

La modernisation du siège de la Banque a permis de réinventer et de donner pignon sur rue au musée, qui est situé sous la terrasse de la Banque à l’intersection des rues Bank et Wellington, au centre-ville d’Ottawa.

Il faut savoir que le bâtiment central de la Banque du Canada a été bâti dans les années 1930, puis un atrium et deux tours de verre, conçu par l’architecte Arthur Erickson, ont été ajoutés dans les années 1970.

Les plans originaux prévoyaient une grande terrasse avec des pyramides, mais ces dernières n’avaient finalement pas été réalisées. Le cabinet Perkins et Will, qui était responsable des récentes rénovations, a réparé cette omission.

Conformément aux plans de M. Erickson, une grande terrasse comprenant trois pyramides vitrées aux toits verts a été édifiée. C’est la plus imposante d’entre elles qui sert d’entrée au nouveau Musée de la Banque du Canada.

Des changements à l’intérieur

Si les premiers changements notables sont visibles dès l’extérieur du musée, les locaux ont eux aussi subi une cure de jouvence d'environ 16,3 millions de dollars.

« Ce n’est pas pour n’importe quoi qu’on a utilisé cet argent. C’est vraiment pour la rénovation du bâtiment en tant que tel », explique la coordonnatrice des services aux visiteurs au Musée de la Banque du Canada, Michelle Prévost-Bisson. « Avec le tremblement de terre qui était arrivé il y a quelques années, plusieurs des bâtiments sur la colline du Parlement ont dû changer leur protocole et faire des rénovations. »

Le site abritait auparavant le Musée de la monnaie, qui avait ouvert ses portes en 1980. Comme il n’avait pas été rénové depuis, l'administration en a profité pour changer le nom et la mission du musée, en plus de lui donner un coup de jeunesse.

En effet, la Banque du Canada avait effectué des études qui avaient révélé que les Canadiens ne connaissent pas bien le rôle du musée.

« La Banque du Canada, c’est vraiment la gestion de l’économie du pays. L’émission de billet de banque n’est qu’une fonction de la Banque du Canada », rappelle le conservateur de la Collection nationale de la monnaie, David Bergeron.

Séduire à tout prix

Le Musée de la monnaie était une sorte de coffre-fort géant qui servait d’écrin aux 110 000 objets que compte la collection.

Le nouveau Musée de la Banque du Canada se veut quant à lui un outil pédagogique avec une dimension expérientielle.

C’est vraiment pour essayer de démystifier la Banque du Canada, pour rendre l’économie un peu plus rigolote, un peu plus drôle justement pour que les gens soient plus à l’aise.

Michelle Prévost-Bisson, coordonnatrice des services aux visiteurs au Musée de la Banque du Canada