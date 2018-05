Suspect recherché pour vol qualifié et séquestration dans la Petite-Nation

La Sûreté du Québec (SQ) a publié deux portraits-robots d'un suspect recherché pour vol qualifié et séquestration à Saint-André-Avellin.

L'incident se serait produit le 25 mai, lorsqu'un automobiliste a embarqué un homme qui faisait de l'auto-stop.

Une fois dans le véhicule, l'homme aurait brandi une arme à feu et menacé le conducteur. Il l'aurait forcé à se rendre à un guichet automatique à Montebello et à retirer de l'argent.

Le suspect aurait ensuite obligé le conducteur à le reconduire à l'aréna de Saint-André-Avellin, où il aurait pris la fuite à pied.

Les policiers demandent l'aide du public pour le retrouver. Il est décrit comme un homme de race blanche, aux cheveux roux et yeux marron. Il serait âgé entre 30 et 40 ans et mesurerait environ 1 m 67 et pèserait 73 kilos.

Il a un tatouage entre le pouce et l'index et porte un anneau à l'oreille gauche.

Au moment des faits, il portait un coupe-vent de couleur rouge, un chandail noir, une casquette noir et orange, avec un bandana orange.

Toute personne détenant de l'information peut appeler la SQ au 1-800-659-4264.