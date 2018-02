Tiger Williams accusé d'agression sexuelle à bord d'un vol militaire

Dave « Tiger » Williams, un ancien joueur vedette des Maple Leafs de Toronto, a été accusé d'agression sexuelle et de voies de fait, vendredi.

C’est le Service national des enquêtes des Forces canadiennes qui a déposé ces accusations.

L'incident se serait produit lors d’un vol vers la Lettonie en décembre 2017.

Williams s’y rendait dans le cadre d’une visite de soutien au moral du personnel militaire canadien en déploiement.

« Chaque allégation d’agression sexuelle est prise au sérieux par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes, a indiqué le lieutenant-colonel Kevin Cadman, dans un communiqué.

« Dans tous les cas, peu importe qui est l’accusé, nous nous efforçons de rendre leur dignité aux victimes en enquêtant sur leurs plaintes, en recueillant les éléments de preuve, en reconstituant les événements et, s’il y a lieu, en portant les accusations qui s’imposent. »

Un ancien homme fort des Leafs, Williams a disputé 962 matchs dans la LNH. Il a accumulé 513 points et 3966 minutes de punition, entre 1974 et 1988. Il a également porté les couleurs des Canucks de Vancouver, des Kings de Los Angeles et des Whalers de Hartford.