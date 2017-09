Trafic de stupéfiants au Centre de détention de Gatineau

Un employé du Centre de détention de Gatineau a été épinglé mercredi matin pour trafic de drogues.

C'est au centre de détention que le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a arrêté l'homme de 35 ans. Il a été libéré sur promesse de comparaître et doit se présenter au palais de justice de Gatineau le 20 décembre.

Au cours de cette opération policière, une perquisition de stupéfiants a également été faite. Plus de 180 grammes de haschich, plus de 25 grammes de cannabis, plus de 190 comprimés s'apparentant à de la méthamphétamine, près de 100 pilules ressemblant à de la codéine et du tabac de contrebande ont été saisis.