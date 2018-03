Travaux suspendus sur un chantier de construction d'Ottawa après un accident grave

Le ministère du Travail de l'Ontario (MTO) force l'arrêt des travaux sur un chantier de construction du promoteur Claridge Homes après qu'un travailleur se soit blessé gravement vendredi en faisant une chute d'un panneau de coffrage.

Il s'agissait du quatrième accident à survenir sur ce site, l'un d'eux ayant coûté la vie au jeune Olivier Bruneau en 2016.

Après avoir visité les lieux, des employés du ministère ont ordonné à Bellai Brothers Construction, qui gère le chantier, de « s’assurer que les matériaux sont empilés de manière à éviter qu’ils ne basculent », ce qui aurait été fait. Ils ont aussi exigé que tous les travailleurs utilisent un système de protection contre les chutes. Les travaux sont suspendus jusqu'à ce que cette dernière mesure soit en place.

Finalement, le constructeur doit présenter certains documents au ministère. L'enquête du MTO se poursuit.

Par courriel, des responsables ont fait savoir que le MTO est « déterminé à protéger la santé et la sécurité des travailleurs de l'Ontario ». Ils ont mentionné avoir mis en place des actions depuis mai 2017 dans le cadre du Plan d'action pour la santé et la sécurité dans le secteur de la construction, dont des modifications réglementaires, des campagnes de sensibilisation et des campagnes d'inspection éclair.

Avec les informations de Roxane Léouzon