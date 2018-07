Trois oisillons du Bluesfest sont nés

L'oiseau qui avait fait son nid sur le site du Bluesfest est officiellement maman. Trois de ses quatre oeufs ont éclos samedi après-midi, ont confirmé les responsables du festival ottavien.

Le pluvier kildir avait initialement déposé ses oeufs à l'endroit où devait se construire la scène principale de l'événement.

Les organisateurs avaient dû obtenir un permis spécial pour déplacer le nid une vingtaine de mètres plus loin. L'oiseau était retourné couver sa progéniture.

Plus tôt samedi, le directeur technique du festival, Scott Pollard, a remarqué que les oiseaux agissaient d'une manière inhabituelle. Après quelques heures, lui et son équipe ont vu le premier oisillon sortir de sa coquille et se promener aux alentours.

« C'est la fin heureuse d'un parcours incroyable cette semaine », a commenté par communiqué le directeur général du Bluesfest, Mark Monahan.

Le festival doit avoir lieu du 5 au 15 juillet sur les plaines LeBreton.