Trois personnes blessées dans un accident dans l'est d'Ottawa

Trois personnes ont été transportées à l'hôpital, après une collision entre deux véhicules, vers 16 h 30 samedi, dans l'est d'Ottawa.

Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour sortir deux personnes piégées dans les voitures, l'une dans un fossé et l'autre sur la route, à l'angle des routes 174 et Canaan.

Selon le Service de police d'Ottawa, un des conducteurs a dû être opéré et était dans un état stable, samedi soir. Le conducteur et le passager du second véhicule ont pour leur part subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Toutes les routes sont rouvertes à la circulation automobile.