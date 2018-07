Trois projets pilotes de réaménagement pour la rue Sparks

Parasols, tables et bancs à pique-nique, mais aussi hamacs, chaises berçantes et cubes ont été disposés sur la rue Sparks entre les rues Metclafe et Kent, mercredi matin. Ces nouvelles installations urbaines marquent une nouvelle étape dans le réaménagement de cette artère historique à Ottawa.

La Ville d'Ottawa ainsi que la Commission de la capitale nationale (CCN) ont choisi de présenter de cette façon aux passants ce que pourrait être la rue Sparks une fois réaménagée.

Trois projets pilotes sont sur la table.

Le projet de réaménagement de la rue piétonnière a débuté par des consultations publiques à l'hôtel de ville en janvier dernier.

L'idée est de revitaliser la rue qui peine à attirer les Ottaviens et les touristes au profit du marché By et de la rue Rideau.

Le maire d’Ottawa Jim Watson espère que le blason de la rue Sparks sera redoré. « Nous voulons que la [rue] retrouve son effervescence du passé lorsqu’elle était un lieu de destination », dit-il.

Les firmes Vlan et Civiliti ont été mandatées pour travailler avec la Ville d'Ottawa et ses partenaires sur le développement d'un plan directeur pour cette rue.

Un rapport sera présenté au début de 2019 à la Commission de la capitale nationale (CCN), à la Ville et au public.

Les premiers travaux doivent avoir lieu en 2019.