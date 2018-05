Un budget de 862,6 M$ pour le CISSS de l’Outaouais en 2018-2019

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a adopté, mercredi, un budget d'exploitation « équilibré » de 862,6 millions de dollars pour l'exercice 2018-2019, soit près de 73 millions de dollars de plus qu'en 2017-2018.

La gestion de la masse salariale, l’offre de services à la population et les coûts se rattachant à l’achat de médicaments sont les principaux postes de dépenses de ce plus récent budget.

En incluant les sommes destinées à l’immobilisation, le budget du CISSS s’élève à 898,9 millions de dollars pour la prochaine année.

Rappelons que le CISSS de l’Outaouais avait anticipé un déficit de près de 6 millions de dollars en mars dernier. Ce manque à gagner était surtout imputable aux dépenses engendrées par la main-d’œuvre et l’achat de médicaments, selon ses dirigeants.

Le président-directeur général du CISSS, Jean Hébert, affirme que l'organisation travaille toujours à rétablir l'équilibre et que l'objectif sera atteint.

« On est encore en attente de confirmation de revenus du ministère par rapport aux services qu’on a donnés […] On n’a pas encore le chiffre exact, mais on vise toujours l’équilibre budgétaire. C’est juste qu’il faut finir notre année », explique M. Hébert.