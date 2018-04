Un but magnifique du Fury d'Ottawa qui passe sous le radar

Des buts marqués du coup de pied de coin au soccer, c'est rare. Marquer deux buts de cette façon, en un an, le milieu de terrain du Fury, Cristian Portilla, l'a fait.

Un texte de Jonathan Jobin

Alors qu'il avait réalisé l'exploit avec les Deltas de San Francisco l'an dernier, le joueur a répété la prouesse dans un match nul de 1-1 contre le North Carolina FC, samedi.

À la 85e minute du match, alors qu'Ottawa tirait de l'arrière 1 à 0, Portilla a déjoué la vigilance du gardien Alex Tambakis en marquant du coin. « Chaque fois que j'ai l'opportunité de faire ce genre de jeu, je le fais. C'est bien parce que j'ai réussi à marquer, mais j'ai surtout aidé l'équipe à aller chercher un point », a raconté le milieu de terrain.

Le but de Portilla n'a pas été retenu dans les buts de la semaine dans la United Soccer League (USL). De plus, la ligue ne lui a pas fait de place sur l'équipe d'étoiles. Ses coéquipiers ont toutefois été impressionnés par le geste.

Ils n'ont pas été surpris de le voir marquer, même s'ils concèdent que c'est un but extrêmement difficile à obtenir. « C'est très difficile, parce que l'angle est fermé. C'est rare que quelqu'un peut faire ça. De le faire en match devant une foule imposante, c'était très beau à voir », souligne l'attaquant Gabriel Balbinotti.

Les buts de la sorte n'arrivent que rarement en raison du degré de difficulté du jeu. Avec un angle restreint, quasi inexistant, il faut donner une courbe extrême au ballon lors de la frappe, en plus de traverser un mur de joueurs défensifs, et déjouer un gardien aux aguets.

C'est difficile pour le gardien parce qu'il ne sait pas où se dirige le ballon. Dans ce cas, la balle était très près du premier poteau et il y avait beaucoup de monde devant lui Cristian Portilla, milieu de terrain du Fury FC d'Ottawa

Premiers points du Fury en 2018

L'Espagnol et son équipe pratiquent souvent le geste à l'entraînement. Il ne croyait pas marquer de cette façon, de nouveau, si rapidement avec le Fury. « La chose la plus importante est de le pratiquer beaucoup. Nous le faisons à l'entraînement ici. J'essaie de le faire à plusieurs reprises », raconte le milieu de terrain.

Le Fury n'a récolté qu'un seul point depuis le début de la saison dans la USL et se trouve toujours au dernier rang de la conférence de l'Est. « Nous étions excités avec ce but, mais le plus important est que nous avons pris un point. J'étais heureux de compter ce but, mais surtout heureux du résultat pour l'équipe », mentionne Portilla.

Les joueurs espèrent que le match nul sera le début d'une bonne séquence de résultats.

L'équipe semble toutefois toujours avoir de la difficulté à trouver le fond du filet avec seulement deux buts en quatre rencontres cette saison. « Je pense qu'il faut juste poursuivre l'ajustement avec le système tactique. Il faut s'habituer à chaque joueur et ça va venir », dit Gabriel Balbinotti, convaincu.

Le Fury poursuivra sa préparation cette semaine en vue de son prochain match, samedi prochain, à la Place TD. La formation devra être prête pour affronter le FC Cincinnati qui compte sur de nombreux joueurs vedettes, dont l'ancien capitaine du Fury, Richie Ryan.