Un campagne pour réclamer plus d’argent en Outaouais

La coalition Équité Outaouais lancera, mardi, une campagne visant à réclamer de Québec la parité du financement pour l'Outaouais par rapport à d’autres régions.

Représentée par des porte-paroles bien connus, la coalition réclame un meilleur financement en matière d’éducation, de santé et de services communautaires.

L’ex-candidat péquiste et médecin de famille Gilles Aubé, qui s’est présenté plus d’une fois dans la circonscription de Hull, la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais Suzanne Tremblay et Gaétan Ouellet, membre d’Action Santé Outatouais, sont les représentants officiels de cette coalition.

Rappelons que les prochaines élections provinciales ont lieu cet automne.