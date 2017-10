Un début de saison sous le signe de l'espoir pour les Sénateurs

À deux jours du début de leur saison, les Sénateurs d'Ottawa entendent continuer cette année le travail amorcé l'an dernier, alors qu'ils sont passés à un but de la finale de la Coupe Stanley.

L'équipe pourrait même faire mieux cette année si l'on en croit Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa, qui était en entrevue à l'émission Les matins d'ici mardi.

« Cette année, notre profondeur est encore mieux que celle de l'année passée, avec quelques signatures qu'on a faites, mais en plus avec tous nos jeunes joueurs qui peuvent rentrer dans l'alignement », a-t-il souligné.

« On a dit aux joueurs dès le début qu'on ne devrait pas juste être content du succès de l'année passée. »

Erik Karlsson sera-t-il de retour jeudi?

Interrogé sur le retour du défenseur et capitaine Erik Karlsson, qui a récemment été opéré au pied, le directeur a laissé entendre que tous les espoirs étaient permis.

On va prendre notre temps pour faire sûr [que Karlsson est prêt à revenir], puis on espère qu'il pourra être là jeudi. Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Les deux prochains jours seront cruciaux, ajoute-t-il, précisant que le joueur sera de retour dans quelques semaines au plus tard.

Pour ce qui est de la fréquentation des matchs, qui avait atteint un bas niveau l'an dernier, le directeur général affirme avoir peu de contrôle sur cette question, si ce n'est que son équipe tente de marquer le plus de points possible afin de satisfaire les partisans. « On est une équipe sur la bonne voie, qui est assez compétitive », a-t-il précisé.

Les Sénateurs affronteront jeudi les Capitals de Washington au Centre Canadian Tire. Ils profiteront de ce match pour honorer la mémoire de l'ancien directeur Bryan Murray, mort cet été. Une vidéo sera présentée et les joueurs afficheront un autocollant spécial sur leur casque.