Un donneur anonyme offre 60 000 $ pour la chirurgie d'une fillette aux États-Unis

Les parents de Lamitta El-Roz, qui est née avec une paralysie cérébrale spastique, ont reçu 60 000 $ d'un donneur anonyme pour que la fillette puisse être opérée aux États-Unis.

La mère de Lamitta, Maya Taleb, n'a pas donné plus de précisions sur le donneur, mais elle se dit bouleversée.

« Nous trouvons ça dingue, et nous nous sommes dit qu'il y avait des anges sur Terre, et nous leur en sommes reconnaissants pour toujours. C'est une nouvelle incroyable », a-t-elle réagi.

La bonne nouvelle, c'est que maintenant les frais de la chirurgie et de six mois de physiothérapie postopératoire sont couverts. Maya Taleb, la mère de Lamitta

La semaine dernière, Maya Taleb et le père Robbie El-Roz avaient été informés que l'opération qui pourrait permettre à leur fille de marcher (mais aussi de ramper et de se tourner) ne serait pas payée par l'Assurance-santé de l’Ontario.

Pour obtenir un remboursement de cette opération, la famille devait obtenir une lettre de recommandation d'un spécialiste de l'Ontario. Or, en juillet, un neurochirurgien à Hamilton n'avait pas donné son aval.

Grâce à une campagne de financement qui leur a permis d'amasser 85 000 $, la famille a décidé d'aller de l'avant et de planifier la chirurgie qui devrait avoir lieu le 9 septembre.

L'opération coûte environ 46 000 $ US (plus de 58 500 $ CA) et les coûts postopératoires, qui sont évalués à 140 000 $ selon Robbie El-Roz, devront être payés par la famille. L'assurance de M. El-Roz paiera 1200 $ pour la physiothérapie pendant un an seulement.

L'hôpital pour enfants de Saint-Louis au Missouri, où la fillette devrait être opérée, a pratiqué ce type de chirurgie des milliers de fois depuis 25 ans. Il soutient que Lamitta El-Roz est une bonne candidate pour ce type de procédure.

Lamitta, qui est née prématurément, souffre de dommages au cerveau et notamment de paralysie cérébrale. Elle souffre de douleurs liées à la contraction de ses muscles.