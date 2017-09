Un élu exhorte le centre d'injection non autorisé d'Ottawa à plier bagage

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, demande mardi aux responsables du centre non autorisé d'injection supervisée dans le parc Raphael-Brunet à Ottawa de cesser leurs activités, sans quoi ils seront rappelés à l'ordre.

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, l'élu a invité les responsables à collaborer avec la Santé publique d'Ottawa qui ouvre mardi, dans le marché By, un centre temporaire d'injection supervisée, lequel est autorisé. Le centre non autorisé devrait donc laisser place au centre temporaire, selon lui, comme cela était convenu.

« Je ne comprends pas leur approche [aux responsables du centre non autorisé], pour moi ça ressemble à de nouvelles demandes », a souligné Mathieu Fleury.

C'est menaçant, et pour la communauté, et pour Santé publique, et évidemment pour les autorités à la Ville.

Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier