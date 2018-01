Un faux chauffeur d'Uber ferait des victimes à Ottawa

Les policiers d'Ottawa invitent les citoyens à la prudence face à un faux chauffeur d'Uber qui agresserait et volerait ses victimes.

Dans un communiqué publié mardi, le Service de police d'Ottawa (SPO) indique avoir reçu plusieurs plaintes concernant un homme qui offre de reconduire des personnes en se faisant passer à l'occasion pour un chauffeur de la multinationale.

Il aurait agressé sexuellement des femmes, en plus de voler leur information bancaire personnelle et leur carte de débit ou de crédit dans le but de les escroquer.

Le suspect commettrait ses méfaits surtout dans le marché By, où il aborderait ses victimes le soir, à la sortie des bars ou des restaurants.

Le SPO n'a pas publié de signalement du suspect pour l'instant.

Deuxième avertissement

Les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du SPO ne peuvent dire s'il s'agit du même homme qui a fait l'objet de plaintes le mois dernier.

Le 20 décembre, les policiers avaient lancé un avertissement au sujet d'un homme qui se faisait passer pour un chauffeur d'Uber dans le marché By et qui escroquait ses victimes en clonant leur carte de débit ou de crédit.

Toute personne ayant des renseignements concernant cette affaire est priée de contacter la ligne-info du SPO ou d'appeler le 613 236-1222, poste 5760.