Un homme d'Ottawa perd la vie en Thaïlande

Affaires mondiales Canada a confirmé mercredi la mort de Matthew Darling Richardson, un combattant d'arts martiaux mixtes (MMA) qui se trouvait en Thaïlande.

L'homme originaire d'Ottawa était dans la vingtaine. Dans les dernières années, il avait passé une grande partie de son temps en Thaïlande.

Le combattant professionnel a remporté plusieurs titres au cours de sa carrière. Les circonstances entourant sa mort restent pour l'instant inconnues.

« Les fonctionnaires consulaires à Ottawa et à Bangkok, en Thaïlande, sont en contact avec des membres de la famille et ont offert leur soutien et leur assistance consulaire », a fait savoir un porte-parole d'Affaires mondiales Canada, Philip Hannan.