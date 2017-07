Un homme meurt noyé à Aylmer

Un homme dans la cinquantaine a perdu la vie, lundi, dans la piscine d'une résidence du secteur d'Aylmer à Gatineau.

Les premiers répondants ont été appelés sur les lieux vers 18h20. Lors de leur arrivée, les policiers ont découvert le corps inanimé d'un homme gisant dans la piscine du 228 avenue de la Colline.

Malgré des manoeuvres de réanimation, le décès de l'homme a été constaté à l'hôpital.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique que rien ne laisse croire à un acte criminel, mais une enquête a été ouverte.

« Pour le moment, tout porte à croire qu'il s'agit d'un malheureux accident. Est-ce que l'homme a eu un malaise, a-t-il trébuché? On n'a pas les réponses encore », indique l'agente-relationniste Andrée East

Éviter la baignade seul

La Société de sauvetage du Québec remarque au cours des dernières années une hausse des noyades chez les gens de 65 ans et plus.

Ce n'est pas parce que l'eau est peu profonde qu'il n'est pas dangereux de se baigner rappelle François Lépine, directeur des programmes de l'organisme.

« Faut rappeler l'importance de ne jamais se baigner seul, peu importe le milieu. Même si ça semble sécuritaire, il y a une hausse dans les dernières années dans les spas et dans les bains des noyades de personnes de 65 ans et plus. On surveille cette tendance-là », dit-il.