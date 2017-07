Un homme se noie à la plage Britannia

Le Service de police d'Ottawa a confirmé, dimanche, que le jeune homme qui a été retrouvé inconscient dans les eaux de la plage Britannia, à Ottawa, est décédé.

Les ambulanciers paramédicaux ont dit qu'un jeune homme a été vu flottant, visage dans l'eau, vers 15 h, samedi après-midi. Une témoin, Melissa Filadelfi, a confié avoir vu un jeune garçon d'environ 12 ans crier à l'aide et tirer le corps vers les berges.

« Un monsieur l'a pris par en avant et a commencé à masser son dos pour enlever l'eau de ses poumons. D'où nous étions, lorsque nous étions là, dans l'eau, on criait pour avoir l'aide des sauveteurs », a raconté Mme Filadelfi.

Les secouristes ont tenté des manoeuvres de réanimation et l'homme a été transporté inconscient à l'hôpital.

Une enquête est en cours pour connaître les circonstances entourant cet incident, mais la victime ne se baignait pas dans un endroit surveillé.

Une semaine de prévention

Cette noyade survient au moment où commence la Semaine nationale de prévention de la noyade. Les autorités souhaitent sensibiliser les plaisanciers à faire preuve de vigilance.

Avant ce décès, il y a eu au moins 54 décès par noyade en Ontario cette année, soit six de plus que l'an dernier à la même période, selon la Société de sauvetage, un organisme qui oeuvre à la prévention de la noyade et des traumatismes reliés au domaine aquatique.

Selon la Société de sauvetage, moins d'un pour cent des noyades au Canada surviennent dans une zone surveillée. Aucune noyade n'a été répertoriée depuis sept ans à Ottawa dans de tels endroits.