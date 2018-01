Un important épisode de pluie verglaçante à venir

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour l'Est ontarien et pour plusieurs régions du sud du Québec, incluant Ottawa et Gatineau. Plusieurs millimètres de verglas devraient s'abattre sur la région dès lundi soir.

Après les températures douces du week-end, le début de la semaine de travail s'annonce périlleux sur les routes.

Environnement Canada prévoit des accumulations de neige lundi, suivies d'un « important épisode de pluie verglaçante » avec plusieurs millimètres de verglas jusqu'à mardi.

Les routes pourraient devenir glissantes à cause d'un peu de neige suivie d'une couche de verglas. Des pannes d'électricité sont aussi possibles par endroits entre lundi soir et mardi. Environnement Canada

« Des avertissements de pluie verglaçante seront probablement émis à l'approche de ce système », a précisé l'agence fédérale sur son site web.