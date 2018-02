Un incendie dans un immeuble d'Ottawa blesse légèrement six personnes

Six personnes âgées de 53 à 82 ans ont été soignées par les ambulanciers paramédicaux pour des blessures mineures lorsqu'un incendie a fait rage mercredi dans leur immeuble résidentiel, non loin de l'intersection des rues Riverside et Bank, à Ottawa.

Le Service des incendies d'Ottawa a été averti de l'incendie vers 10 h 50, après avoir reçu un appel d'un résident indiquant la présence de fumée au 21e étage de son immeuble, situé au 2201, promenade Riverside.

« De nombreux appels 911 de l'intérieur et l'extérieur de la structure ont été enregistrés après l'appel initial », a fait savoir le Service des incendies.

Lorsque les pompiers sont arrivés au 21e étage, ils ont constaté « une fumée noire dense et une odeur de genre électrique », mais ont pu rapidement maîtriser l'incendie.

Des policiers, des ambulanciers paramédicaux ainsi que des employés de la Croix-Rouge et de l'Armée du Salut ont été dépêchés sur les lieux.

L'évacuation des résidents a été compliquée par un problème électrique ayant rendu les ascenseurs inaccessibles. Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux ont dû aider plusieurs personnes âgées à descendre les escaliers.

Certaines personnes se sont réfugiées sur leur balcon, tandis que d'autres ont pu attendre au rez-de-chaussée ou dans un autobus affrété par OC-Transpo.

Deux personnes ont été transportées à l'hôpital parce qu'elles avaient inhalé de la fumée.

Des techniciens de l'Office de la sécurité des installations électriques collaboreront à l'enquête pour faire la lumière sur cet incident.