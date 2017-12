Un incendie force l'évacuation d'une personne à Ottawa

Un résident a dû être évacué à cause d'un incendie qui s'est déclaré, mardi soir, rue Gilmour au centre-ville d'Ottawa, et qui a forcé la fermeture de la rue Bank aux automobilistes.

À 19 h 47, le Service des incendies d'Ottawa a reçu plusieurs appels signalant de la fumée et des flammes visibles depuis une unité située au 7e étage au 707 de la rue Gilmour, près de la rue Bank.

À leur arrivée, les autorités ont signalé un incendie dans l'unité 707. Des agents du Service de police d'Ottawa, des ambulanciers paramédicaux, des employés d'Enbridge Gas, d'Hydro Ottawa, d'OC Transpo et de Logements Ottawa se sont rendus sur les lieux de l'incendie.

« Nous nous sommes rendus sur place pour traiter un homme dans la cinquantaine qui éprouve des troubles respiratoires », a déclaré le surintendant aux opérations du Service paramédic d'Ottawa, François Côté.

Une personne a été soignée pour inhalation de fumée, tandis qu'une autre personne a été évacuée.

Un enquêteur du Service des incendies a également été envoyé sur les lieux. On ne connaît pas les causes de l'incendie. La rue Bank a été fermée à la circulation entre les rues Maclaren et Lewis.