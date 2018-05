Un incendie force l'évacuation d'une soixantaine de résidents à Gatineau

Une trentaine de logements et une soixantaine de résidents ont été évacués lundi matin vers 3 h à cause d'un incendie au 220, rue de Morency dans le district du Versant, à Gatineau.

Les pompiers ont reçu l'alerte un peu avant 3 h 14. Dans cet édifice de huit condos, une vingtaine de personnes ont été évacuées. Une quarantaine d'autres, vivant dans les deux édifices adjacents, au 224 et 226 rue de Morency, ont également été réveillées en pleine nuit et évacuées par mesure préventive, en raison des dangers de propagation des flammes.

Personne n'a été blessé, mais un homme vivant dans le sous-sol du 220 rue de Morency a été transporté à l'hôpital par mesure préventive.

Deux autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont été dépêchés sur les lieux pour héberger temporairement les sinistrés. Un centre communautaire dans le secteur pourrait être prochainement ouvert pour les résidents évacués. Six personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

À 8 h 49, le brasier n'était pas tout-à-fait maîtrisé, selon le chef des opérations au Service de sécurité incendie de Gatineau, Guy Dagenais.

« Ce n'est pas maîtrisé totalement, mais c'est sous contrôle », a précisé Guy Dagenais, indiquant que certains foyers persistaient dans la toiture à la suite de cet incendie « majeur ».

Le chef des opérations affirme que les flammes ont pris naissance dans un condo, au 4e étage du 222 rue de Morency. Elles se sont rapidement propagées à la toiture. Le vent et la hauteur, entre autres, ont compliqué la tâche des pompiers.

« L'ampleur de l'incendie, le type de construction et la position de l'incendie dans la toiture et à l'étage supérieur [font que l'extinction des flammes a pris plus de temps] », affirme M. Dagenais.

Quand on travaille en hauteur, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Guy Dagenais, chef des opérations, Service de sécurité incendie de Gatineau

Une cinquantaine de pompiers et 17 camions ont été nécessaires pour circonscrire les flammes.

Les dommages à l'édifice sont évalués à 1 000 000 $.

Les causes du brasier demeurent inconnues pour le moment, mais une enquête est en cours.