Un motocycliste est mort dans un accident à Grenville-sur-la-Rouge

Un motocycliste âgé de 34 ans, de Wentworth dans les Laurentides, est mort à la suite d'un grave accident, dimanche après-midi sur la route 148 à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.

Une motocyclette, qui comptait deux passagers, et une camionnette sont entrées en collision peu avant 14 h au coin de la rue Kilmar. La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur cet accident.

Le conducteur est mort et sa passagère est sérieusement blessée. En après-midi, la SQ soutenait que la vie de la dame de 34 ans était en danger. Or, en fin de soirée, dimanche, une porte-parole de la SQ a annoncé que la femme récupérait de ses blessures et qu'on ne craignait plus pour sa vie.

Le conducteur de la camionnette, un homme de Laval âgé de 24 ans, n'a pas été blessé dans l'incident.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'alcool ne serait pas en cause et il s'agirait d'un malheureux accident. Selon les premières informations, le conducteur de la camionnette amorçait un virage et n'a pas vu la motocyclette qui circulait en direction opposée. La police confirme qu'aucune accusation ne sera déposée dans cette affaire, pour l'instant.

Les enquêteurs de la SQ ont été sur les lieux de l'accident et ont procédé à la fermeture de la route pendant plusieurs heures. L'enquête policière se poursuit.

Avec les informations de Yasmine Mehdi et d'Antoine Trépanier