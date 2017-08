Un nouveau pont pour la réconciliation à Gatineau

C'est au son des tambours que le nouveau pont qui relie les pistes cyclables de Gatineau et de Hull, au-dessus du ruisseau Leamy, a été inauguré mardi. Il a été baptisé Mâwandòseg, en hommage aux peuples autochtones qui se réunissaient autrefois dans cette zone.

Le nom a été choisi par des jeunes de la Première Nation Anishinabé de Kitigan Zibi. Il signifie « endroit où nous sommes réunis pour célébrer ».

« Nos ancêtres venaient des rivières qui se rejoignent ici et se rassemblaient », a expliqué Destiny Côté, une jeune Anishinabée.

C'est dans un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones que la Commission de la capitale nationale a demandé au groupe de jeunes de baptiser la structure. L'invitation a été très bien accueillie par les principaux intéressés.

« On est vraiment fiers. On a une chance de parler et d'expliquer notre culture », s'est réjouie Mme Côté, soulignant qu'elle souhaiterait voir plus souvent ce genre d'initiative.

Le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, a pour sa part estimé que de telles collaborations étaient importantes.

« C'est une façon de reconnaître leur contribution à notre histoire », a indiqué le député. « Ils étaient là bien avant que les explorateurs européens arrivent. Quand on fait des fouilles archéologiques ici dans la région, on retrouve des choses qui datent de 5000 ans, 6000 ans. Ça nous indique que c’était un endroit clé pour la communauté autochtone. »

Si on veut avoir une vraie réconciliation avec la communauté autochtone, il faut surtout miser sur la génération à venir. Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer

La nouvelle structure de fer préfabriquée de 65 mètres de long remplace l'ancien pont de bois construit dans les années 1930 qui était devenu désuet avec le temps. Un belvédère a aussi été construit du côté sud-est du pont.

La tortue géographique, une espèce en péril présente dans le secteur, bénéficiera également de deux nouvelles aires de ponte aménagées pour favoriser sa préservation.

Le gouvernement fédéral a investi 4 millions de dollars dans le projet.

D'après un reportage de Laurie Trudel