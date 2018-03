Un nouveau portail d'information de Radio-Canada pour tout l'Ontario

Radio-Canada lance officiellement lundi un portail web réunissant toutes les nouvelles de l'Ontario.

Les lecteurs ontariens, d'Ottawa à Hearst et d'Hawkesbury à Windsor, pourront voir en un clin d'oeil les enjeux qui touchent toute la province.

Les contenus d'intérêt pour tout l'Ontario provenant des pages régionales de Radio-Canada d’Ottawa, du nord de l’Ontario, de Toronto et de Windsor y seront systématiquement incorporés.

« Ce nouveau portail sera un pôle unique d’information provinciale pour la communauté francophone et francophile de tout l’Ontario. Radio-Canada a le mandat de contribuer à l’essor et à la vitalité des communautés francophones et le portail Tout l’Ontario s’inscrit dans cette stratégie numérique », a mentionné Pierre Ouellette, directeur des services français des régions de l’Ontario.