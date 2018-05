Un nouveau site web pour faciliter l'octroi de permis d'urbanisme à Gatineau

La Ville de Gatineau lance un nouveau service en ligne pour faciliter les demandes de permis au Service de l'urbanisme et du développement durable (SUDD).

La Ville a mis au point une nouvelle page sur Internet, un guichet unique en ligne, qui contient toute l'information pour faire des demandes, entre autres, « de lotissement, de construction, de certificats d'autorisation et de permis d'affaires. »

Les citoyens et les entrepreneurs pourront également remplir les formulaires de demandes de certificats ou de permis en ligne sur cette page et prendre rendez-vous avec les fonctionnaires municipaux pour finaliser leur projet.

Selon la directrice du SUDD, Catherine Marchand, cette page offre des renseignements utiles qui permettront aux citoyens de rencontrer les fonctionnaires municipaux mieux informés.

Ce nouveau service s'adresse autant aux citoyens qu'aux entrepreneurs.

La nouvelle page est accessible à l'adresse Gatineau.ca/permis.

La Ville compte accroître la distribution de dépliants d'information sur les règles entourant l'obtention de différents permis et certificats dans des endroits publics comme les quincailleries.

Un meilleur service aux entrepreneurs

La directrice du SUDD, Catherine Marchand, souligne que même les entrepreneurs vont y trouver leur compte.

« L'entrepreneur, il connait la règlementation. Son problème, lui, c'est d'être traité à temps », indique Mme Marchand.

La directrice du SUDD souligne que tous les entrepreneurs n'auront plus à attendre en ligne dans les bureaux du service de l'urbanisme. « Il y a peut-être dix personnes devant lui, et il est là avec son rouleau de plans et il attend. S'il prend rendez-vous [au moyen de la page web], il n'y aura pas de temps d'attentes », ajoute Mme Marchand.

Elle reconnaît que certains constructeurs ou promoteurs avaient déjà un accès privilégié au service. Ils appelaient des gens qu'ils connaissaient et ils prenaient rendez-vous, mais ce n'était pas systématique, explique Mme Marchand.

« Je peux vous dire avoir vu même des entrepreneurs déposer des plans sur le comptoir, puis s'en aller. Ils laissaient ça, puis ils partaient et ils se disaient que leur dossier serait traité », affirme la directrice du SUDD.

Ce qu'on veut c'est un traitement différent. L'entrepreneur,lui c'est encore plus critique, parce qu'il peut mieux gérer son temps et il peut mieux se préparer. Catherine Marchand, directrice, Service de l'urbanisme et du développement durable de Gatineau

Pour le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, l'arrivée en ligne de ce guichet unique en ligne sur les demandes de permis est un des jalons de la réforme du service de l'urbanisme gatinois.

« On sait que notre système informatique de base est pour le moins désuet », a rappelé le maire. « On est en train de le changer et c'est ça qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans les échanges entre les différents services. »

Ça va nous permettre d'aller plus loin dans les échanges entre les centres de services, pour qu'il y ait vraiment une unité d'action dans l'ensemble du service d'urbanisme. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

L'entrée en service du système intégré de gestion informatisée au SUDD est prévue cet automne.

Signe de la désuétude du système informatique à la Ville de Gatineau : la présentation de la nouvelle page web à la Maison du citoyen ne s'est pas faite sans problèmes.

La directrice du SUDD, Catherine Marchand, a eu recours à l'aide d'un technicien, car elle était incapable de projeter sur grand écran la nouvelle page web, pourtant déjà en ligne et à laquelle nous avons eu accès sans problème.

Avec les informations de Christian Milette