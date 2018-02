Un pas de plus vers un musée régional à Gatineau

Le projet de musée régional à Gatineau pourra franchir une nouvelle étape. Son promoteur, le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais (RPGO), obtient 70 000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour poursuivre le développement du projet.

La somme annoncée jeudi servira à embaucher un chargé de projet et à organiser un forum régional, cette année, afin de développer une vision commune sur ce que devrait être la nouvelle infrastructure culturelle régionale. L'organisme veut y convier des experts dans le domaine culturel et touristique, des muséologues, des spécialistes du patrimoine, des urbanistes, des gens d'affaires, des politiciens, des académiciens et des citoyens.

Le RPGO a tenu, en 2016, six consultations auxquelles ont participé 25 organismes et citoyens.

L'organisme, par voie de communiqué, souligne que l'Outaouais est « l'une des rares régions au Québec à ne pas avoir de musée régional, malgré son patrimoine unique qui mérite d'être préservé et mis en valeur au même titre que celui des autres régions du Québec et du Canada ».

Il y a de grands besoins dans le domaine de la muséologie en Outaouais pour faire valoir notre patrimoine, qui est riche, mais méconnu et qui manque de ressources. Carole Barbeau, présidente du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais

Il prône la mise en place d'une infrastructure qui permettrait « l'acquisition, la conservation et l'interprétation du patrimoine de l'Outaouais », peut-on lire dans le communiqué annonçant l'appui gouvernemental au projet.

Les discussions pourraient ultimement se traduire par la création d'un grand musée, où on retrouverait des expositions permanentes et temporaires. Mais elles pourraient aussi mener à la mise en place de mesures de moins d'envergure, par exemple par l'aménagement d'endroits pour entreposer des artéfacts patrimoniaux de façon sécuritaire.

« Chez certains de nos membres, il y a une crainte de voir des artéfacts se détériorer », a admis Mme Barbeau.

La présidente croit que la préservation du patrimoine peut permettre de renforcer le sentiment d'appartenance et le tissu social dans la région.