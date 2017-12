Un premier centre de pédiatrie sociale en Ontario

Un centre de pédiatrie sociale a officiellement ouvert ses portes mercredi dans le quartier Vanier à Ottawa. Alors qu'on en trouve 27 dans les quartiers défavorisés du Québec, il s'agit du premier du genre en Ontario.

Le Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier accueillera cinquante familles qui auront accès à plusieurs services sociaux et de santé au même endroit. Il a pignon sur rue au Centre des services communautaires de Vanier, au 270, avenue Marier.

Présent à l'inauguration, le pédiatre Gilles Julien s'est dit fier d'avoir pu installer son concept en Ontario.

Je suis très fier, parce que c'est le signe que ce n'est pas juste un produit québécois pur, c'est un produit national qui peut changer un paquet de choses pour les enfants les plus vulnérables, qui pourrait même s'internationaliser rapidement. Dr Gilles Julien, père de la pédiatrie sociale au Québec

Il a aussi expliqué son approche en matière de soins médicaux et sociaux pour les enfants.

« Un enfant à la fois, c'est un système qui écoute les enfants. On va faire ce que l'enfant veut qu'on fasse avec lui, donc on l'a vu ici déjà, l'esprit est là, le savoir-être des intervenants et ça, ça me rend fier au-delà de tout, parce que c'est la valeur qu'on veut communiquer en pédiatrie sociale en communauté », a-t-il poursuivi.

Les besoins sont criants dans le quartier, selon les artisans de la première heure du projet. Les familles se heurteraient notamment à un manque d'accès aux services en santé mentale.

« On a des familles qui sont un peu plus difficiles à servir, qui tombent dans les craques de nos systèmes, qui doivent cogner à plusieurs portes parfois et qui se découragent », a souligné Michel Gervais, directeur général du Centre des services communautaires de Vanier.

Sophie Grégoire-Trudeau, l’épouse du premier ministre du Canada, était aussi sur place pour l'ouverture du centre.

L’approche du Dr Julien, qui est multidimensionnelle comme nous le sommes en tant qu’être humain, se différencie justement à cause de ça. Parce que chaque être humain a des besoins différents, chaque être humain a une histoire Sophie Grégoire-Trudeau, première dame du Canada

