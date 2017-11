Un projet de 26 millions $ pour animer le secteur Old Chelsea

L'entrepreneure Manuela Teixeira, propriétaire de plusieurs commerces, souhaite créer un pôle agrotouristique en présentant, lundi, son projet de Square Old Chelsea au coût de 26 millions de dollars.

Il s'agit d'un projet de développement résidentiel, commercial, culturel et récréotouristique.

Par communiqué, la femme d'affaires explique que le square serait composé de terrasses-jardin, d'un aménagement paysager et d'une fontaine, et ce, dans le centre du village de Chelsea. Le tout serait relié par des sentiers pédestres et compterait une place publique et une scène en plein air.

Le projet mènerait à la création de 150 emplois à Chelsea d'ici 2020, selon Mme Teixeira, qui prévoit des retombées économiques de 63 millions de dollars sur trois ans.

L'entrepreneur affirme avoir déjà investi 10 des 26 millions de dollars nécessaires à la réalisation du projet, notamment avec l'agrandissement en cours du café Biscotti & cie et du Chelsea Pub ainsi que la construction des Lofts Padden.

Manuela Teixeira, qui a assuré la présidence de Tourisme Outouais de 2013 à 2017, demeure vice-présidente de cet organisme privé qui représente l'industrie touristique.