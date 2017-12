Un projet immobilier controversé près du canal Rideau

Une proposition de développement immobilier sur le terrain de l'église unie Southminster, sur la rue Bank près du Canal Rideau, soulève des doutes, tant dans le voisinage qu'au Comité de l'urbanisme à la Ville d'Ottawa.

Le projet de l'entreprise Windmill Developments propose la construction d'une série de maisons de ville avec des façades de pierre qui s’harmonisent avec l’église qui date de 1931.

La proposition prévoit également la construction d’une tour à condos d’une hauteur de six étages. C’est cette partie du projet qui est source d’irritation pour certains résidents qui vivent près de l’église.

« J’aime les maisons de ville beaucoup, mais le condominium est trop haut, relate Susan Brousseau, une résidente du quartier. Il va être plus haut que l’église, et aussi il va être le plus haut édifice dans notre communauté », s’inquiète-t-elle.

Le conseiller municipal du district de Rideau-Rockcliffe, Tobi Nussbaum, a tenté de trouver un compromis en soumettant une motion au Comité d’urbanisme pour mettre de la pression sur les promoteurs pour que ceux-ci enlèvent un étage à la tour.

Même si les membres du Comité ont adopté la motion, les promoteurs ne sont pas contraints de modifier leur proposition, mais selon M. Nussbaum, les risques qu’elle soit rejetée sont maintenant plus importants.

« Il faut attendre pour voir si on peut trouver quelque chose d’intéressant. On a le choix de voter comme on veut », explique le conseiller.

Avec les informations de Stéphane Leclerc