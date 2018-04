Un quartier résidentiel spécifiquement pour les adultes, conçu pour les 55 ans et plus, sera bientôt construit dans le secteur de Clarence-Rockland, dans l'Est ontarien.

Les promoteurs ciblent principalement des adultes retraités ou semi-retraités pour habiter les 44 maisons qui seront bâties au cours des prochains mois.

Chantal Potvin, directrice du projet nommé Solara, est d’avis que les acheteurs recherchent ce type d’offre.

« Ils veulent moins de maintenance à faire sur leur propriété, alors ici, à Solara, pas besoin de faire de coupe de gazon, pas besoin de faire de déneigement, tout est inclus dans les frais de maintenance mensuels », dit-elle.

Si la présence d'enfant n’est pas interdite, le projet ne prévoit pas d'aménagements pour eux, comme un parc ou des structures de jeux.

Il est d'ailleurs interdit par la loi de refuser de vendre une propriété en raison de l'âge ou de la présence d'enfants.

« On ne va pas refuser personne comme clientèle, mais c'est un produit, je pense, qui va attirer plus les personnes semi-retraitées ou retraitées par rapport à l'espace qu'il va avoir ici », ajoute Mme Potvin.

Le quartier, construit autour d'une rue privée, sera entouré d'une clôture.

Helen Collier, directrice générale de la municipalité de Clarence-Rockland, voit d'un très bon oeil ce développement, puisqu'environ le quart de la population a plus de 60 ans.

« C'est très positif, ça donne une autre option, pour les personnes qui pensent aller dans une maison pour leur retraite, ça leur donne plus de temps dans leur maison seule », déclare Mme Collier.

Un espace semblable a été construit au début des années 2000 par le même promoteur, à quelques kilomètres du projet Solara.

Carmelle Potvin et Vincent Potvin, résidents du projet de la rue Manon, aiment particulièrement l'esprit de communauté qui s'y développe.

« On a un monsieur ici qui est parti à l'hôpital et on va chercher sa poste pour lui, on fait certain que la maison est bien. Tout le monde s'entraide ici, on est vraiment bien. C'est tranquille aussi », précise Mme Carmelle Potvin.

Difficile de dire s'il s'agit d'une nouvelle tendance, mais selon Geneviève Landry, courtière en immobilier dans l'est d'Ottawa et à Clarence-Rockland, de plus en plus de personnes pourraient être intéressées par ce type de proposition.

« La population est vieillissante et puis la population semi-retraitée, retraitée, est à la recherche de propriétés qui peuvent accommoder leurs besoins. Souvent, on voit des golfeurs, des gens qui veulent passer l'hiver au chaud, souvent ces gens-là veulent faire ce qu'on appelle un downsize, réduire la grandeur de leur maison », explique Mme Landry.

Les premières maisons Solara seront disponibles en août.

Avec les informations de Roxane Leouzon