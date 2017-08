Un rassemblement contre le racisme sur la colline du Parlement

Une dizaine de personnes se sont rassemblées mardi après-midi sur la colline du Parlement, à Ottawa, en réponse aux événements survenus samedi à Charlottesville, en Virginie. Cer derniers voulaient dénoncer le racisme non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada.

Les actes de violence ayant eu lieu en marge d’une manifestation de suprémacistes blancs, qui ont coûté la vie à une femme de 32 ans et qui ont fait plus de 30 blessés, ont choqué de nombreux Canadiens. L’un d’eux est Daniel Stringer, un activiste qui a fondé plusieurs associations à Ottawa pour l'inclusion et la justice sociale.

« Je sais que le racisme existe au Canada aussi. L’émission The National, lundi, a indiqué qu’il y avait des gens de l’Ontario dans cette manifestation contre les minorités en Virginie. Je sais que ce problème est un problème humain, ce n’est pas qu’un problème américain », a réagi M. Stringer.

L’activiste a donc décidé d’organiser un rassemblement à Ottawa. Il a passé la nuit à écrire à ses contacts dans plusieurs communautés, notamment noires, musulmanes et juives, pour rassembler le plus de gens possible.

Du racisme au quotidien

Leila Moumouni-Tchouassi, membre du groupe Ottawa Black Diaspora, a indiqué qu’elle serait au rassemblement. Elle dit vivre du racisme tous les jours au Canada.

« Que ce soit être appelée " nigger " en pleine face, que ce soit un professeur en train de dire que je ne devrais pas être dans un cours [que ce soit] d’apprendre des leçons d’histoire qui sont inappropriées ou qui vont contre certaines populations ou [que ce soit] au travail d’être regardée d’une façon spécifique ou d’être mise dans une catégorie », a donné en exemple Mme Moumouni-Tchouassi.

Elle a été très troublée par les événements de Charlottesville.

« C’est sûr que ça m’affecte de façon très négative. On est en train de voir des gens qui se rassemblent pour travailler à nous effacer ou à nous sortir d’un pays où on a été forcé à venir », a signifié Mme Moumouni-Tchouassi.

Une veillée avait aussi été organisée à Ottawa dimanche, en soutien aux manifestants antiracistes de Virginie.

Avec les informations de Kim Vallière