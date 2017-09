Un simple passant blessé dans une fusillade à Kanata

Un passant a été blessé à la suite d'une fusillade survenue dans le stationnement du centre commercial Kanata Centrum à Ottawa, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon la police d’Ottawa, l'homme de 28 ans a été atteint par balle lors d’une fusillade au volant. Il souffre de blessures sérieuses et a été transporté à l’hôpital, où son état a par la suite été jugé stable.

Les autorités ont été appelées dans un stationnement de la promenade Roland Michener, près du bar Crazy Horse et des restaurants Jack Astor's Bar and Grill et Boston Pizza, vers 2 h jeudi matin, à la suite des événements.

La victime coopère avec les policiers dans leur enquête, qui est toujours en cours.

La police n'a pas donné plus de détails dans cette affaire pour le moment.