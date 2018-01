Un tournoi de quilles pour venir en aide à Sabryna Mongeon

Des dizaines de personnes ont participé à un tournoi de quilles dimanche afin d'amasser des fonds pour la famille de Sabryna Mongeon, la jeune Gatinoise de 19 ans amputée des bras et des jambes après un grave accident de voiture survenu dans la nuit de Noël.

Au moment d'écrire ces lignes, plus de 5600 $ ont été amassés dimanche en plus des 175 871 $ déjà enregistrés dans la campagne de financement.

Des amis, des proches, mais aussi de parfaits inconnus se sont présentés pour jouer aux quilles et amasser des fonds pour Sabryna Mongeon qui est présentement hospitalisée à Montréal.

« On a participé à tout. On a écrit des beaux mots d’encouragement et puis [il ne] faut pas qu’elle lâche, on l’aime beaucoup », souligne Nathalie Gendron, une dame qui n’a pas de lien avec la famille de Sabryna, mais qui tenait à participer à l’événement.

« Je sais que ce qu’on fait, c’est minimal, mais ça nous amène à penser plus grand et à des plans pour aider Sabryna annuellement », affirme pour sa part l’organisateur du quillothon, Jean-Maurice St-Pierre.

La famille émue

Sabryna Mongeon pourrait quitter l’hôpital d’ici trois à quatre semaines. Selon sa sœur, elle ressent encore des douleurs aux membres fantômes, ses jambes et ses bras qu’elle n’a plus.

« Ils ont regardé sous les pansements pour regarder l’état des cicatrices, ça guérit bien. Ils ont ôté des médicaments. C’est une première étape vers la réhabilitation. D’après moi, ce qui va être dur, c’est une fois en réhabilitation, réapprendre la vie au complet », relate Samantha Mongeon, la sœur de Sabryna.

Pour sa famille, le sentiment de reconnaissance envers la communauté est très fort.

Ça me fait des frissons de voir la générosité des gens et l’empathie. Samantha Mongeon, soeur de Sabryna

« Nous sommes tellement reconnaissants. On n’a pas de mots pour dire merci, merci, merci. C’est extraordinaire », souligne avec émotion Carole Proulx, la grand-mère de Sabryna.

Le grand-père de Sabryna, André Simard, avait aussi un message pour sa petite-fille.

Sabryna, grand-père va te dire quelque chose : t’as encore ta tête, tu peux penser encore, t’as encore ton cœur pour aimer, fait que ça, ça va t’amener bien loin dans la vie. André Simard, grand-père de Sabryna Mongeon

Un message d’amour et de soutien pour une jeune femme qui surmonte une épreuve terriblement difficile.