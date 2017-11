Un vent de fraîcheur pour le groupe gatinois Maddie's March

Après avoir remporté le concours Gatineau prend la scène en 2016, la formation 100 % gatinoise Maggie's March, composée de Tristan Guay, Louis-André Jalbert et Derek Ojeda, revient avec un mini album décoiffant.

Un texte de Marie-Ève DuSablonDans À l'abri du vent, le groupe affiche désormais ses propres couleurs tout en insufflant un air de folk dans ses chansons.

« Lors de notre premier EP, on se faisait dire que nos chansons ressemblaient beaucoup à nos inspirations, comme du Louis Jean Cormier, Karkwa ou du Malajube. » , déclare le chanteur et guitariste du groupe, Tristan Guay.

On a voulu avec cet album dévoiler notre propre identité. On a écrit des chansons plus rock.

Tristan Guay, chanteur et guitariste du groupe