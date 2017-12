Une application mobile qui facilite l'accès au stationnement à Ottawa est freinée par la Ville

Nouvellement installée à Ottawa, l'application mobile CityParking - qui fonctionne sur un modèle comparable à Airbnb - promet de faciliter la vie des automobilistes à la recherche d'un espace de stationnement. Mais la Ville d'Ottawa interdit encore aux citoyens de louer leur entrée de cour à ceux qui cherchent un endroit où garer leur voiture, ce qui empêche l'application de percer le marché résidentiel.

Pour le moment, CityParking possède 120 places de stationnement, tandis que 200 autres places devraient être offertes prochainement aux usagers, à Ottawa.

Selon le règlement de la Ville, ces places de stationnement doivent être dans le domaine « commercial » et non « résidentiel ».

Et la Ville n'a aucunement l'intention de modifier son règlement de zonage pour permettre la location de stationnement résidentiel par le biais de cette application, selon le planificateur urbain en zonage de la Ville d'Ottawa, Tim Moerman.

Ce dernier estime que la location de place de stationnement résidentiel augmenterait la circulation et les embouteillages dans les rues de la ville.

« Imaginez qu'au lieu d'avoir une voiture qui rentre dans un garage [situé dans votre rue] et qui en sort deux fois par jour, que soudainement le garage soit utilisé seulement pour une heure et qu'heure après heure vous ayez des dizaines, voire des douzaines de passages chaque jour », a-t-il argumenté. « Les garages créent du trafic. »

L'approche de Montréal

Montréal a choisi une tout autre approche. Dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, la réglementation a été modifiée pour que les résidents puissent louer leur place de stationnement et leur garage à d'autres citoyens, et ce, en toute légalité.

Ancien conseiller municipal de Montréal, Guillaume Lavoie, qui a été aussi derrière ce projet, comprend mal la réaction d'Ottawa.

« Maintenant, l'idée qui veut que ce soit la théorie des pistes d'atterrissage : "Si je construis des aéroports, je vais avoir plus d'avions", elle n'est pas complètement fausse », a reconnu M. Lavoie.

Toutefois, il a un peu nuancé cette théorie.

« La majeure partie du trafic, dans les coins où tout le monde veut se stationner, est causée par le viraillage, c'est-à-dire : "Je tourne en rond jusqu'à ce que je me trouve un stationnement ". Avec les plateformes, comme CityParking - et il y en a plein d'autres -, qui me permettent de me diriger vers un stationnement avec un GPS, je ne tourne plus en rond. Et dès que c'est un centre-ville un peu occupé, c'est 30 % de la circulation qui est due aux gens qui se cherchent une place pour se stationner », a-t-il développé.

Des discussions avec Gatineau

Des discussions sont aussi en cours avec la Ville de Gatineau, c'est notre prochaine cible, a indiqué Romain Tournier-Lasserve, qui est chargé du développement des affaires chez CityParking.

« On sait que la Municipalité a un fort intérêt pour l'économie partagée, et qu'elle ne veut pas créer plus de stationnements même s' il y a un fort besoin », a soutenu M. Tournier-Lasserve.

Avec les informations de Claudine Richard