Une centaine de personnes marchent pour les droits des enfants à Gatineau

Près d'une centaine de personnes, dont la plupart étaient des enfants, ont marché dans les rues de Gatineau lundi après-midi à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Leur but : faire valoir les droits fondamentaux des enfants qui sont parfois bafoués, même au Québec.

Un texte de Dominique Degré

Maltraitance, abus physiques, sexuels ou psychologiques, malnutrition. Les problèmes auxquels font face les enfants québécois sont nombreux selon la directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Anne-Marie Bureau.

« On a l’impression que le respect des droits de l’enfant c’est quelque chose qu’il faudrait regarder dans d’autres pays, mais il faut se regarder ici au Québec », a fait remarquer Dre Bureau.

Par exemple, selon les plus récentes données de la Direction de la protection de la jeunesse, 29 904 enfants ont fait l’objet d’au moins un signalement en 2015. Sur les 34 911 signalements retenus en 2015-2016, près du quart étaient liés à de l’abus physique.

Les adultes, on doit faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Anne-Marie Bureau, directrice clinique, Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

Pour Dre Bureau, il est donc crucial de faire valoir les droits fondamentaux des enfants afin de former de meilleurs adultes.

« Quand on va connaître bien et respecter les droits des enfants, on va bâtir des adultes compétents, responsables et heureux. C’est un outil vers le succès les droits de l’enfant », a-t-elle fait valoir.

Un comité unique

Les jeunes Gatinois peuvent non seulement compter sur plusieurs organismes pour faire valoir leurs droits, mais aussi sur un Comité des droits de l’enfance. Ce regroupement, chapeauté par le Centre de pédiatrie sociale est composé notamment de huit enfants.

Leur mandat consiste à se renseigner sur les droits des enfants pour ensuite les enseigner aux autres jeunes, mais aussi les faire valoir et les défendre auprès des décideurs.

« On parle de plusieurs projets qu’on aimerait faire plus tard avec certaines personnes pour que tout le monde sache qu’on est là et qu’on voudrait vraiment se faire respecter un jour », a expliqué la jeune Amélia Mageau, âgée de 13 ans.

Les jeunes qui font partie du comité ont déposé deux mémoires, soit un à la Ville de Gatineau dans le cadre de la revitalisation de la rue Notre-Dame, et un autre au ministère de la Famille au sujet de la lutte contre l’intimidation.

La Journée de l'enfance est soulignée au Canada depuis 1993 pour comémorer l'adoption de la Déclaration des droits de l'enfant par les Nations Unies le 20 novembre 1959.