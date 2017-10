Une cérémonie émouvante pour les jeunes enfants décédés à Gatineau

Des familles se sont rassemblées au cimetière Notre-Dame à Gatineau pour la cérémonie des Anges dimanche. Cet événement annuel, qui en est à sa douzième année, célèbre la mémoire d'enfants décédés en bas âge.

Un texte de Dominique Degré

Ils s’appelaient Justin, Ariane, Alexis, Emma... Tous de jeunes enfants qui sont décédés en bas âge et dont la mémoire a été soulignée lors de la cérémonie des Anges.

Une quarantaine de parents, de grands-parents, de frères et de sœurs des jeunes défunts étaient réunis pour l’événement organisé par les Jardins du Souvenir.

S’il s’agit d’un moment de deuil fort en émotions pour les familles, la cérémonie est également importante, voire nécessaire, pour leur guérison. C’est pour cette raison que Stéphanie Sarrazin, qui a perdu un enfant en 2006, assiste à l’événement depuis ses débuts.

« C’est une place où on peut se recueillir et voir d’autres gens qui ont vécu les mêmes choses que nous. Ça fait juste du bien de voir qu’il a du monde autour de nous qui a vécu la même chose et qu’on n’est pas tout seul », a souligné avec émotion Mme Sarrazin.

Au lieu des traditionnelles colombes, ce sont plutôt des papillons qui ont été relâchés à la fin de la cérémonie.

« C’est une légende amérindienne, parce qu’un papillon, c’est la vie […] Cette année, on voulait faire quelque chose de différent », a expliqué le directeur général des Jardins du Souvenir, Roger Gagnon.

Chacune des familles pouvait relâcher un papillon, car la légende évoquée par M. Gagnon veut qu'en attrapant un papillon et en le relâchant sans lui faire de mal en lui murmurant un vœu, celui-ci se réalise.