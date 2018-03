Une confrontation entre les frères Bitten en première ronde des séries de l'OHL

Les 67 d'Ottawa se sont amusés dans leur dernier match de saison régulière en l'emportant 5 à 0 contre le Battalion de North Bay. Les frères Sam et William Bitten auront aussi le plaisir de s'affronter durant plusieurs matchs, puisque cette victoire signifie que l'équipe ottavienne, dans laquelle joue Sam, affrontera en première ronde des séries éliminatoires les Bulldogs de Hamilton, dont fait partie William.

Le Steelhead de Mississauga et les 67 sont restés sur leurs positions, eux qui étaient engagés dans une lutte ferme pour savoir qui fermerait la marche au classement de la division est de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL). Les deux équipes ont terminé la campagne avec 69 points, mais le Steelhead avait plus de victoires à sa fiche.

En vertu de leur huitième position, Ottawa se frottera à Hamilton lors du premier tour éliminatoire. Ce sera un lourd défi pour la troupe d'André Tourigny, qui n'a pas connu la victoire en cinq matchs face à cette formation cette saison.

« La saison ne compte plus. Dans toutes les ligues, on a vu des surprises. Tout est possible », a déclaré l'entraîneur-chef.

Pour la famille Bitten, ce sera des moments intenses. William est un espoir du Canadien de Montréal et Sam porte le numéro 13 avec Ottawa.

Le porte-couleur des 67 a hâte à cette série, malgré le défi qui se dresse devant son équipe.

« Je suis content de jouer contre mon frère au moins quatre autres fois. Ce sera excitant pour mes parents. Ils étaient [dans les estrades] et ils ont dit que ce serait excitant », a lancé le Franco-Ontarien, originaire d'Ottawa.

C'était la première année que les deux frères jouaient l'un contre l'autre. Sam Bitten se promet de ne pas faire de distinction sur la glace, même s'il doit donner une mise en échec.

« Il gagnait toujours quand on se bataillait dans le sous-sol quand on était petit », a indiqué Sam en riant, lui qui ne manquait pas une partie de son frère lorsqu'il était plus jeune.

Les deux équipes se donnent rendez-vous jeudi soir, au FirstOntario Centre d'Hamilton, pour le premier match de cette série quart de finale.

Avec les informations de Kim Vallière