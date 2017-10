Une deuxième semaine de grève s’amorce dans les collèges de l'Ontario

La porte-parole du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) a évoqué dimanche la possibilité d'une annulation de la session si la grève des professeurs des 24 collèges de l'Ontario se prolonge.

Lundi, les 13 000 professeurs, instructeurs, conseillers et bibliothécaires en Ontario représenté par le SEFPO entameront une deuxième semaine de moyens de pression, alors que les cours sont suspendus.

Lors du dernier conflit, en 2006, ce sont trois semaines de cours qui avaient été perdues. Si le conflit perdure au-delà de ce délai, Mona Chevalier, porte-parole du SEFPO, pense qu’il sera difficile de préserver la session dans son cadre actuel et qu’elle se termine comme prévu en décembre.

« Ce ne serait pas facile non plus d’allonger cette session-là au mois de janvier, parce que d’ajouter des semaines à une session, par exemple au mois de mai, ça affecte beaucoup les étudiants. Nous, à La Cité collégiale, tous les étudiants en résidence n'ont plus accès à la résidence à la fin avril », a expliqué Mme Chevalier, qui est aussi la présidente du syndicat du personnel scolaire à La Cité, à Ottawa.

Dans certains collèges, les étudiants avaient une semaine d’étude à l’horaire à compter de lundi. Mais ce n’est pas le cas pour le collège La Cité et le Collège Algonquin à Ottawa, rendant une situation de reprise plus complexe.

Si l'employeur continue à maintenir et à dire aux étudiants qu'ils ne vont pas perdre leur session, il va falloir qu'il commence à penser à retourner à la table de négociation. Mona Chevalier, présidente du syndicat du personnel scolaire à La Cité

Dans la région de la capitale nationale, la grève touche environ 25 000 étudiants.

Pas de négociations en vue

Selon Mme Chevalier, il n’y a pas eu de progrès du point de vue des négociations, alors que « le Conseil des employeurs des collèges n’a toujours pas démontré sa volonté de retourner à la table de négociation ». Mais au cours des derniers jours, le Syndicat a réussi « à faire entendre [ses] doléances et les situations des professeurs contractuels ».

D’ailleurs, Mme Chevalier dit que son organisation a reçu plus de 4500 lettres d’appui et qu’il y a une solidarité autant des membres du syndicat que des citoyens.

Parmi les points en litige, le Syndicat demande à ce qu’il y ait davantage d’embauche de professeurs à temps plein et moins de contractuels, plus de libertés académiques et une augmentation salariale.

Avec les informations de Daniel Bouchard