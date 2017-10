Une famille dénonce le traitement subi par un vétéran à l'hôpital de Gatineau

Les enfants et la petite-fille d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale dénoncent le traitement subi par leur père de 93 ans à l'hôpital de Gatineau.

Alors que Royal Racine qui souffre d'incontinence et de démence était hospitalisé pour une huitième pneumonie consécutive, ses enfants, sa petite-fille Emmanuelle Racine, l'a trouvé une première fois dans son lit presque nu, sans drap, alors qu'il avait uriné.

« La première chose qu'il a dite quand je suis rentrée dans la chambre c'est : "Je suis gelé, j'ai froid, j'ai froid", et puis il pleurait », a raconté Emmanuelle Racine, en entrevue à Radio-Canada.

La seconde fois, Emmanuelle Racine a retrouvé son grand-père dans des conditions d'hygiène similaire.

« Il n'avait pas de couche, il n'avait rien et il avait uriné partout dans son lit, il était trempé et il y avait juste une toute petite serviette qui le cachait », a-t-elle poursuivi.

La jeune femme était bouleversée.

« Ça nous fait quelque chose de voir que notre père était dans cette situation », a renchéri Marcel Racine, le fils de Royal Racine.

On ne prend pas soin des patients comme on le devrait. Marcel Racine, le fils de Royal Racine, hospitalisé pour une pneumonie

« J'ai pris des photos parce que je trouvais ça vraiment pas correct, je voulais avoir des preuves de la façon dont il était traité », a-t-elle précisé.« On s'est fait dire qu'il y avait une heure qu'il était dans son urine et que rien n'avait été fait. »

La famille a tenté d'obtenir des explications, mais en vain.

« On t'ignore, tu es au comptoir et tu attends, tu attends et personne ne te regarde, je comprends qu'ils sont occupés », a déploré Marcel Racine. Il a dû prendre lui-même des couvertures dans l'hôpital pour son père.

Sous enquête

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais enquête sur ces allégations. Il va rencontrer la famille et des membres du personnel pour tenter de faire la lumière dans cette affaire.

Porte-parole du CISSS de l’Outaouais, Geneviève Côté a néanmoins rappelé l'importance de faire part des insatisfactions quant aux soins et aux services dispensés.

« Lorsque l'on n'est pas satisfait des soins et des services que l'on reçoit, c'est important de parler au gestionnaire de l'unité où l'on est, c'est important de parler à une personne d'autorité », a conseillé Geneviève Côté.

Aucune plainte formelle n'a été déposée pour le moment, mais la famille a décidé d'envoyer un courrier au ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette.

« Je veux savoir pourquoi mon père est dans cette situation-là », a conclu Marcel Racine.

Avec les informations de Laurie Trudel