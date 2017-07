Une marche à Ottawa pour célébrer la libération de Mossoul

Une cinquantaine de personnes ont participé à une marche, dimanche après-midi à Ottawa, afin de célébrer la libération de Mossoul.

Un texte de Yasmine Mehdi

L'initiative fait suite à la victoire de l'armée irakienne et de ses alliés face au groupe armé État islamique.

L'offensive pour libérer la deuxième ville d'Irak aura duré plus de huit mois et aura engendré d'importantes pertes humaines et matérielles.

Ali Amir et sa famille faisaient partie de ceux qui ont longé les rues du centre-ville d'Ottawa ce dimanche, pancartes et drapeaux irakiens à la main.

Le Canado-Irakien, dont une partie de la famille est restée en Irak, a accueilli la libération de Mossoul avec beaucoup de soulagement.

« Nous célébrons cet événement et nous sommes heureux. Pas seulement pour l'Irak, mais pour le monde entier », a affirmé M. Amir.