Une marche sans politique pour célébrer les cultures autochtones à Ottawa

Environ 200 personnes ont pris part dimanche à la marche annuelle visant à valoriser les cultures autochtones, à Ottawa, à quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones, célébrée le 21 juin.

L'organisatrice de la marche, Sharon Land Fischer, s'était donné pour mission de célébrer la diversité et l'unicité des cultures autochtones.

Elle reconnaît qu'au départ, ce genre de rassemblement avait une saveur plus politique, plus revendicatrice.

On tente d'amener ça dans une autre direction, dit-elle.

Linda Snyder, qui participait à la marche, abondait dans le même sens. Ça fait du bien de ne pas avoir de colère, confie-t-elle. Tous les Canadiens doivent être ensemble et non pas séparés en groupe. Il faut qu'on se mette tous ensemble au lieu de toujours combattre.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a lui aussi pris part au défilé. Il en a profité pour saluer l'attitude positive qu'il a perçue dans les dernières années entre les Autochtones et le reste du Canada.

Pas de politique, mais...

Bien que les organisateurs de l'évènement tenaient à ce qu'il ne soit pas politisé, plusieurs des participants ont partagé leurs préoccupations.

De ces inquiétudes, le respect de l'environnement, le dossier des femmes autochtones assassinées et disparues ainsi que la défense des droits territoriaux sont ressortis.

Sophia Sidarous, une jeune adulte mi'gmaq, estime que ce rassemblement existe pour représenter la jeunesse et la population autochtone pour pouvoir se réunir et donner un message aux autres Canadiens qu'on est toujours ici, dit-elle.

Pour sa part, le président de la Nation Métis Québec, François Drouin, va plus loin. Nous, c'est surtout de gérer nos terres [...] et avoir un titre officiel. On est officieux, mais on n'est pas officiel. Il reste juste à régler ça, dit-il.

Les 200 marcheurs provenaient de l'Outaouais, de la Côte-Nord du Québec, de la réserve de Kitigan Zibi et même de la région de Toronto.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka