Une municipalité ontarienne refuse de mettre un drapeau en berne pour Humboldt

Le maire de la Municipalité d'Almonte, à l'ouest d'Ottawa, s'est attiré les foudres de résidents après avoir refusé de mettre un drapeau en berne pour rendre hommage aux morts de la tragédie de Humboldt, en Saskatchewan.

Lorsqu'Angie Dewey a écrit au bureau du maire d'Almonte pour lui demander de mettre le drapeau devant l'aréna municipal en berne, elle ne s'attendait pas à recevoir une réponse négative.

C'est avec consternation qu'elle a appris que la Municipalité ne mettait en berne le drapeau que lors de « tristes événements dans [la] communauté », ce qui « n'inclue pas les incidents comme la tragédie de Humboldt ».

« Je suis une citoyenne et je voulais voir notre communauté unie avec le reste du Canada pour témoigner notre soutien à Humboldt », a déploré la résidente. « C'est quelque chose qui a touché plusieurs Canadiens, qui a touché des gens partout dans le monde. »

Mme Dewey a ensuite partagé la réponse de la Municipalité sur les réseaux sociaux. Aussitôt, elle a provoqué l'indignation de plusieurs citoyens, dont la Coalition des contribuables de Pakenham Ramsey et Almonte (PRATAC).

Le maire Shaun McLaughlin a défendu la politique municipale sur son site web, vendredi, soutenant que d'autres petites municipalités n'avaient pas mis leur drapeau en berne. Il a par ailleurs accusé PRATAC de politiser le débat à l'approche des élections et de « se plaindre constamment ».

Le lendemain de la catastrophe de la Saskatchewan, 23 enfants sont morts dans un accident d'autobus en Inde. Devrions-nous mettre le drapeau en berne pour eux? Déclaration écrite du maire Shaun McLaughlin

Le drapeau mis en berne sans l'aval de la Municipalié

Joint au téléphone dimanche avant-midi, le maire McLaughlin a réitéré qu'il n'avait pas l'intention de changer sa directive sur le drapeau.

Or, samedi après-midi, le drapeau qui flottait devant l'aréna d'Almonte était bel et bien mis en berne. Le maire a expliqué qu'il s'agissait de l'initiative d'un citoyen et que la Ville avait décidé de ne plus se mêler du dossier.

« Ce n'est pas notre politique de mettre en berne le drapeau, mais ce n'est pas notre politique de le rabaisser. Nous n'allons pas commencer à jouer à un jeu de monter et de descendre le drapeau », a-t-il déclaré.

Des résidents ont également placé des bâtons de hockey devant l'aréna, en signe de soutien à Humboldt.