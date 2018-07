Une personne est morte jeudi après-midi lors d'une collision avec un train de voyageurs de la compagnie Via Rail près de Trenton, en Ontario.

Le train reliait Toronto à Ottawa lorsque la collision s'est produite vers 14 h, a confirmé la porte-parole de la compagnie, Mariam Diaby.

Le service entre Toronto et Ottawa, et Toronto et Montréal a été suspendu pendant environ une heure et demie.

Aucune autre information n'a été divulguée par la compagnie pour le moment.