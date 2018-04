Une tempête printannière à nos portes

Neige, grésil et pluie verglaçante sont attendues sur la région au cours de la fin de semaine. Les résidents de d'Ottawa et Gatineau, ainsi que de l'Est ontarien pourraient se réveiller avec un tapis blanc samedi matin.

Les mauvaises conditions pourraient commencer vendredi soir et se poursuivre jusqu'à lundi, selon un bulletin spécial publié par Environnement Canada.

Les villes d'Ottawa et de Gatineau pourraient recevoir de 2 à 4 cm de neige au cours de la nuit de vendredi à samedi, alors que les municipalités de l'Est ontarien peuvent s'attendre à une dizaine de centimètres. La Vallée-de-la-Gatineau devrait être épargné par les flocons.

Une autre zone de neige et de grésil pourrait se frayer un chemin vers la région de la capitale dimanche avant-midi, avant de se changer en pluie verglaçante en fin de journée dimanche.

« La pluie verglaçante pourrait persister jusqu'à lundi après-midi. Certains secteurs pourraient recevoir une importante accumulation de verglas », prévient Environnement Canada.

Opération déneigement

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports dit prendre tous les moyens nécessaires afin de réduire l'impact des conditions hivernales sur les déplacements en mettant en place des opérations de déneigement et de déglaçage tout au long de cette tempête printannière.

Dans un communiqué envoyé vendredi, le ministère indique que « des contrats d'urgence ont été conclus avec des entrepreneurs en déneigement dans plusieurs régions du Québec », dont l'Outaouais.

Une situation nécessaire étant donné que la plupart des contrats se terminent en avril à des dates qui varient d'une région à l'autre.

La surveillance sera aussi accrue sur l'ensemble du réseau routier.

Pannes de courant

Environnement Canada prévient la population que des pannes d'électricité sont envisageables en raisons des conditions.

« Il pourrait y avoir d'importantes accumulations de glace. Combinées avec les rafales de vents, cela pourrait faire tomber des arbres sur les lignes, occasionnant ainsi une panne de courant à grande échelle », explique l'agence fédérale.

Pour le moment, il est impossible de dire quels secteurs seront les plus durement touchés.

Avec les informations de Karine Lessard