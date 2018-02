Vérité et réconciliation à la Ville d'Ottawa : un exercice lent, mais sûr

Près de trois ans après la publication des conclusions de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada sur les séquelles des pensionnats autochtones et le processus de réconciliation nationale, la Ville d'Ottawa s'apprête à adopter une déclaration afin de favoriser cette réconciliation sur son territoire.

Le Comité des services communautaires et de protection de la Ville d'Ottawa a approuvé une résolution en ce sens.

Le Comité a également approuvé un plan d'action dont certains éléments sont déjà en place, ou sont sur le point de l'être, pour améliorer la qualité de vie des populations autochtones qui vivent dans la capitale nationale et favoriser un rapprochement avec le reste de la population.

Des initiatives depuis 2007

La Ville d'Ottawa a créé, en 2007, un Comité d’étude sur les questions autochtones, visant à tisser des liens avec les communautés autochtones sur son territoire et à répondre à leurs besoins. Il est dirigé par le président de l'Ottawa Aboriginal Coalition et par la directrice générale des services sociaux et communautaires de la Ville. Il regroupe des représentants des départements clés de la Municipalité, comme les services sociaux, le Service de police, celui de la Santé publique, des bibliothèques, des logements sociaux et des conseils scolaires.

Ce comité joue un rôle central dans tout le processus de réconciliation entrepris par la Ville.

L'Ontario a également adopté un plan de réconciliation avec les peuples autochtones en 2016, qui est accompagné d'un budget de 250 millions de dollars.

Un plan d'action en 14 points

Le plan d'action adopté jeudi par le Comité des services communautaires comporte une quinzaine de points dans les domaines de la culture, de la santé, des services sociaux et de l'emploi.

L'administration municipale doit présenter aux élus une mise à jour sur le plan d’action de réconciliation avant la fin de 2019, dans laquelle il pourrait recommander de nouvelles mesures pour le nouveau mandat du Conseil qui sera élu à l'automne 2018.

Plus de 500 personnes, dont une majorité provenait de communautés autochtones, ont participé à l'élaboration du plan de la Ville.