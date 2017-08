Vers une réutilisation des vieux meubles à Gatineau ?

La Ville de Gatineau vient de lancer des appels de proposition pour l'instauration d'une collecte à domicile qui permettrait de réutiliser les meubles ou les appareils ménagers usagers.

Actuellement, les Gatinois peuvent jeter ces encombrants lors des cueillettes des ordures ménagères. À compter de 2018 toutefois, les déchets encombrants ne seront ramassés que quatre fois par année.

Pour éviter qu'ils ne se retrouvent à l'enfouissement, la Ville espère favoriser leur réutilisation.

« On a rencontré des organismes qui étaient intéressés et on est en appel de proposition. Ça va être un service gratuit pour le citoyen, à domicile, où on va aller chercher les encombrants, puis eux [les organismes], ils vont regarder pour voir ce qu’ils peuvent faire pour les réemployer », explique Chantal Marcotte, directrice du Service de l’environnement à la Ville de Gatineau.

D’importants changements pour les locataires

Le nouveau plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Ville comprend aussi d'autres changements pour les Gatinois, surtout pour ceux qui vivent dans des immeubles d'appartements.

Dès l'an prochain, la collecte des ordures ménagères, qui est actuellement hebdomadaire, ne se fera plus qu'aux deux semaines.

Des programmes de compostage seront instaurés partout. « Actuellement, on a 3 % des multilogements qui compostent », souligne Mme Marcotte.

Puis, dans notre poubelle, pour les gens qui ne compostent pas, près de la moitié est du compostage. Chantal Marcotte, directrice du Service de l’environnement à la Ville de Gatineau.

La Ville lancera une campagne cet automne pour sensibiliser les propriétaires de tours d'habitation.

Par ailleurs, le prochain conseil municipal devra décider s'il limitera la quantité de déchets autorisés par foyer.

L'objectif ultime est de réduire de 45 % le volume d'ordures ménagères d'ici trois ans, soit presque la moitié de ce que les Gatinois envoient présentement à l'enfouissement chaque année.

D’après le reportage de Nathalie Tremblay